Kdyby Niccolo Machiavelli žil v době morové epidemie a kdyby tehdy měli Netflix, jsem si jistý, že by horlivě sledoval spíše dánský seriál Vláda než Dům z karet.

Autor Vladaře nikdy nechápal politiku jako jednoduchou cynickou hru, kterou hrají zlé postavy starající se jenom o vlastní moc. Je tudíž velmi pravděpodobné, že by Machiavelli byl fenoménem Donalda Trumpa sice znechucený, ale že by na něj nijak nezapůsobil. Teoretici demokracie bohužel čtyři roky Trumpovy vlády a to, že odmítá uznat volební porážku, nemohou prostě ignorovat. Nejnovější politická krize v USA nás vybízí k přezkoumání záhady, jež leží v samém srdci demokratických politických systémů: proč ti, kdo prohráli ve volbách, zejména stojí-li právě u moci, jsou ochotni přijmout porážku.