Kavárna Dallucci je takový klasický podnik z pražského Karlína − lehce industriální nádech, moderní ušáky, ručně vyráběné dezerty, spousta druhů kávy. Je v ní klid, většinou se najde místo, a tak se tam i dobře pracuje. "Tady to všechno začalo, tohle byla naše první kancelář," rozhlíží se trochu nostalgicky Květa Vostrá, když si přehazuje kabát přes židli. "U tohohle stolu jsme sedávali," ukazuje vedle sebe ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­a­­­­­­­­ dodává: "Nejdřív jen já sama, později nás tu bývalo až patnáct." Trocha sentimentu a hrdosti v jejím hlase je pochopitelná − to, co před necelými třemi lety rozjížděla se svým manželem Šimonem tady za prosklenou stěnou Rohanského nábřeží, byla firma Ytica. Jeden z největších a zároveň nejméně známých úspěchů české startupové scény posledních let. Na sklonku roku 2018, po pouhém roce a půl existence, jej koupila americká softwarová společnost Twilio, podle informací HN za více než miliardu korun. Twilio přitom patří k hvězdám Silicon Valley, jeho akcie se obchodují na newyorské burze a tržní hodnota firmy dosahuje 13 miliard dolarů (odhadem 300 miliard korun).